Teatro de Silva sipario sul futuro Fino a 800mila euro l’anno in dote

a ottocentomilaalper il prossimo triennio. È quanto è disposto a spendere il Comune di Rho a sostegno delcivico Roberto de. Nel corso dell’ultimo consiglio comunale sono stati approvati il piano economico dele piano di lavoro per lo sviluppo delle attività culturali. Sorto sulle ceneri dell’ex fabbrica dei profumi Diana de, costruito dalla proprietà Bracco Real Estate e ceduto al Comune nel luglio 2022, tra fatiche e conti difficili da far quadrare, ilguarda ale lo fa snocciolando numeri e progetti dell’ultimo anno. Con 72 eventi e oltre 20.000 presenze, nel 2024 l’attività è entrata a regime, con stagioni di, musica e danza, eventi realizzati dalle associazioni del territorio, serate civiche e progetti speciali. Fiore all’occhiello della stagione è stato sicuramente il progetto d’opera, co-finanziato dal ministero della Cultura e da Fondazione Cariplo, con due produzioni originali: l’opera per bambini realizzata con giovanissimi interpreti delle scuole di Rho, e Madama Butterfly, sold out nelle due repliche.