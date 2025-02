Laprimapagina.it - Tajani: la casa non si tocca, nessun aumento di tasse per il settore immobiliare

Il vicepremier Antonioha ribadito l’impegno di Forza Italia nel sostenere il, dichiarando con forza che “lanon si” e che non saranno previsti aumenti difinché il partito resterà al governo. Le parole disono un chiaro segnale di continuità con la politica di Silvio Berlusconi, il quale ha sempre considerato lacome un “bene primario” per gli italiani. Non solo un investimento da lasciare ai propri figli, ma anche il luogo fondamentale dove si costruisce e si sviluppa la famiglia.Questa posizione rappresenta una difesa dei valori tradizionali, con un focus sull’importanza di tutelare il patrimoniodelle famiglie italiane. L’idea che lanon sia solo un bene economico, ma anche un simbolo di stabilità e di radicamento, è un concetto centrale nella visione di Forza Italia.