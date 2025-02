Tvpertutti.it - Tailleur Maria De Filippi C'è Posta stasera: vestito, marca e prezzo (esagerato)

Leggi su Tvpertutti.it

Decontinua a confermarsi la regina indiscussa di Canale 5, dominando il palinsesto con i suoi programmi di successo. Da Uomini e Donne ad Amici, fino a C'èper Te, la conduttrice riesce a emozionare il pubblico con storie toccanti e grandi ospiti. Nella quarta puntata di C'èPer Te, trasmessa sabato 1 febbraio 2025 su Canale 5,ha accolto in studio due personaggi amatissimi: Paolo Bonolis e Al Bano Carrisi. Oltre ai momenti emozionanti e alle sorprese per i protagonisti delle storie, a catturare l'attenzione del pubblico è stato anche il look della conduttrice, che ha scelto un outfit di lusso firmato Saint Laurent.Quanto costa ildiDea C'è?La colonna portante di Canale 5 non sbaglia mai un colpo quando si tratta di stile.