Oasport.it - Tadej Pogacar correrà la Vuelta a España: caccia alla Tripla Corona

Leggi su Oasport.it

ladi Spagna, che scatterà il prossimo 23 agosto. Il fuoriclasse sloveno andrà ovviamente adella vittoria in terra iberica, in modo da completare la miticadopo aver trionfato al Tour de France per tre volte (2020, 2021, 2024) e al Giro d’Italia nel 2024. Al capitano della UAE Emirates manca soltanto la stoccata nel terzo Grande Giro per importanza per aggiungersi all’elite degli uomini capaci di alzare al cielo il trofeo in tutte le tre grandi corse a tappe.Il 26enne emulerebbe il belga Eddy Merckx, i nostri Felice Gimondi e Vincenzo Nibali, i francesi Jacques Anquetil e Bernard Hinault, il britannico Chris Froome, lo spagnolo Alberto Contador. Il Campione del Mondo sarà così impegnato in Spagna poche settimane dopo il Tour de France e chiaramente andrà adi una nuova doppietta dopo l’accoppiata Corsa Rosa-Grande Boucle firmata nel 2024.