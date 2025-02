Ilfoglio.it - Sussulto per un pianto che suona antico. Lettera da un'anagrafe

L’di piazzale Accursio è un grigio edificio in una grigia educata periferia milanese. In una mattina come questa, pioggia, cielo incolore, la primavera lontana e impossibile, l’Accursio è umanamente impegnativa. Una macchina per foto tessera fa foto tutte simili: colorito spento e occhi sbarrati. Qui ci si mette in coda per le grane: il documento scaduto, il certificato di morte o di esistenza in vita. (Non mi hanno ancora chiesto il certificato di esistenza in vita. Chissà a che età si comincia). A ogni modo dicevo, mattina livida e milanesi che attendono il loro turno, in una luce giallastra. D’improvviso entra una bella ragazza, molto giovane, che spinge una carrozzina con un neonato. Porta i capelli lunghi alla schiena. Poco più di vent’anni forse. Gli occhi distratti si fanno attenti: una mamma, italiana, e così giovane? Sarà rimasta incinta per sbaglio, e chissà come se l’è tenuto.