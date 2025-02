Ilrestodelcarlino.it - ’Supernova’, l’arte si fa forte. Portanova, sinergia al torresotto

, come un’esplosione stellare ma anche come omaggio aldi viache è stato elemento architettonico attrattivo e ispirante di un progetto collettivo in nome del. Nasce con un nome che è tutto un programma di energia il nuovo distretto artistico che all’ombra delle Due Torri mette insieme tante realtà che hanno capito quanto l’unione faccia la forza. Si tratta di Bonobolabo + Magazzeno Art Gaze in via Testoni 5/D, Galleria12 che prende il nome dal civico, BoA Spazio Arte in via Barberia 24/A, Elektrobau in via Nosadella 2/C, Onirica in via Cesare Battisti 15, Lupus Records (negozio di dischi) e Tiro Production, casa di produzione cinematografica in via Val d’Aposa 1/C. Non solo gallerie quindi, ma anche spazi accomunati da una personale ricerca e sperimentazione con al centrocontemporanea, che in occasione di Art City promuovono mostre e installazioni dando poi appuntamento la sera della Notte bianca, l’8 febbraio, con un percorso speciale tratteggiato da una segnaletica particolare, che coinvolgerà tutti gli spazi, alcuni aperti fino a mezzanotte, anche con eventi musicali, dj set, piccoli concerti.