Perugiatoday.it - Superlega, il presidente della Sir Gino Sirci torna sulla polemica con la stampa locale: "Il mio pensiero come quello di molti umbri"

Leggi su Perugiatoday.it

Non sono stati giorni tra i più sereni per. Al termine del match di Champions contro Ankara, perso per 3-2, ilSir Susa Vim Perugia aveva esternato ai canali ufficiali del club il proprio malcontento a causa del fatto che una testata, secondo la sua opinione.