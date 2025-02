Quifinanza.it - Superbonus, come difendersi dai controlli dell’Agenzia delle Entrate

Leggi su Quifinanza.it

Chi ha usufruitoagevolazioni connesse alavrebbe dovuto aggiornare le rendite catastali degli immobili. Premessa doverosa per capire il motivo per il quale l’Agenziaha avviato una serie disu quanti hanno beneficiatoagevolazioni fiscali derivate dalla misura.Quanti avessero effettuato dei lavori beneficiandodetrazioni del110%, nel caso in cui gli interventi effettuati avessero determinato una variazione della rendita, dovevano aggiornare i dati catastali dell’immobile. In questi giorni stanno partendo le lettere di compliance verso quei contribuenti che non hanno provveduto ad effettuare questo aggiornamento.Chi deve effettuare l’aggiornamento catastaleA intervenire a gamba tesa sulle norme relative al110% e agli altri bonus edilizi ci ha pensato la Legge di Bilancio 2024, che ha previsto che quanti abbiano beneficiatoagevolazioni fiscali sono tenuti ad aggiornare i dati catastali dell’immobile oggetto dell’intervento.