Genovatoday.it - "Suo figlio piange come un bimbo", così truffavano gli anziani: gli audio delle telefonate

Leggi su Genovatoday.it

"Suoun bambino", "Sua nipote ha causato un incidente stradale, mi ha chiesto subito di chiamarvi perché è in caserma e non può telefonare", "Ma lei è sola in casa, non la aiuta nessuno?", "Mi dica quello che avete in casa per aiutarla, dovete dare ori e soldi ai carabinieri.