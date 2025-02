Secoloditalia.it - “Suo figlio ha provocato un incidente”: 29 arresti per la truffa agli anziani. Ecco chi c’era dietro

La base operativa era a Napoli, i colpi venivano messi a segno in tutta Italia con il metodo dei “trasfertisti”. I carabinieri hanno sgominato un’organizzazione criminale specializzata in truffe, con la tecnica del finto maresciallo e del finto avvocato. L’operazione, chiamata “2 Ottobre” con riferimento alla festa dei nonni, ha portato all’esecuzione di 29 ordinanze di custodia cautelare, emesse dal Tribunale di Genova, con l’accusa di associazione per delinquere finalizzata alle truffe in danno di. Tra i destinatari, tutti originari del napoletano, 21 sono stati portati in carcere, 5 sono stati posti in detenzione domiciliare e 3obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria. Glisono stati compiuti tra Napoli, Caserta e Torino e hanno coinvolto oltre 150 militari dei rispettivi comandi provinciali.