Sulle orme di Santa Brigida: luoghi e storie da scoprire

Il viaggio non è solo movimento attraversofisici, ma anche un’immersione nella storia, nella cultura e nelle tradizioni di un popolo. Alcune figure del passato riescono a lasciare un segno così profondo da oltrepassare i confini geografici e culturali, e tra queste spicca, una delle sante più pregate d’Europa.Nata nel V secolo in Irlanda,è una figura straordinaria che unisce spiritualità cristiana e tradizioni celtiche. Il suo culto si è diffuso ben oltre la sua terra natale, lasciando tracce in numerosidel mondo, dalla Gran Bretagna alla Scandinavia, dalla Francia agli Stati Uniti. Ma chi era davvero? E quali sono iche ancora oggi ne conservano la memoria?nacque nel 452 a Faughart, nella contea di Louth, ed è spesso associata alla dea celtica Brigid, divinità del fuoco, della poesia e della guarigione.