"Sul mercato ittico una grande occasione"

"Il progetto di riqualificazione delal dettaglio potrebbe innescare un processo di trasformazione radicale dell’area portuale in cui sorgono i box di vendita del pesce". A sostenerlo è Pietro Ricci, pescatore e armatore, nonché uno degli operatori della struttura. All’indomani della notizia che il Comune di San Benedetto del Tronto ha dato il via libera all’iter per il progetto di riqualificazione del mercatino al minuto di viale Marinai d’Italia, Ricci accoglie con favore l’intervento dell’amministrazione comunale, che ha avanzato la proposta per ottenere il finanziamento attraverso i fondi Feampa. L’operatore sottolinea l’importanza di questa iniziativa, auspicando che il progetto non si limiti a un restyling della struttura, attualmente in condizioni estremamente precarie, ma che possa rappresentare un punto di partenza per un intervento di più ampio respiro.