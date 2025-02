Trentotoday.it - “Su quella strada potevo perdere due figli, ringrazio che uno si sia salvato”

Momenti di commozione quelli di ieri, 31 gennaio, alla messa tenuta dall’arcivescovo Lauro Tisi a Palù di Giovo, per la commemorazione della ciclista trentina Sara Piffer. In chiesa erano presenti gli abitanti di Giovo e dei paesi limitrofi, accorsi a salutare per un’ultima volta l’atleta e per.