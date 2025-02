Dilei.it - Striscia la Notizia, Max Laudadio aggredito insieme alla troupe: come sta

Nella giornata di ieri, venerdì 31 gennaio, l’inviato Maxe ladilasi sono ritrovati nel bel mezzo di una lezione non richiesta sulla legge della strada. A Padova, nei pressi della stazione, stavano cercando di fare luce sul mondo opaco dei compro oro abusivi, ma tre ragazzi—colti in flagrante a trafficare con metalli preziosi senza troppi complimenti—non hanno gradito il fuori programma. Una situazione che è degenerata in fretta, con i toni che sono passati dal nervosismo all’attacco fisico in un battito di ciglia.Negli anni,ci ha abituato a scene simili, ma è sempre spiacevole quando accadono. Questa volta, un membro dellaha riportato una frattura al gomito.Max, dalle parole ai colpiBastano pochi istanti perché la tensione diventi qualcosa di più.