Strepitosa Michela Moioli: secondo posto in Cina e 43° podio in carriera in Coppa del Mondo

non smette mai di stupire e in, a Beidahu, porta a casa uno straordinario.La seconda tappa stagionale sidelsi è aperta con l’acuto della campionessa olimpica 2018, che in finale è stata preceduta dalla sola britannica Charlotte Bankes al termine di una sfida decisiva risolta solo sulle gobbe finali del tracciato cinese.In uscita dall’ultima curvaha saputo infilare la leader provvisoria Lea Casta, ma Bankes ha trovato lo slancio per tagliare davanti a tutte il traguardo, davanti alla bergamasca e alla stessa francese; quartoper l’austriaca Pia Zerkhold.Prende così forma ilnumero 43 nelladideldiche ha saputo salire sul gradino più alto in 19 occasioni: era stata seconda anche nella gara conclusiva della passata stagione, alle spalle della stessa Bankes, il 24 marzo a Mount St.