Streaming Gratis Bologna-Como | la diretta live del posticipo di serie a

Il campionato diA 2024/25 prosegue con un nuovo turno emozionante.si affrontano sabato 1 febbraio alle 20:45 allo Stadio Dall’Ara in una sfida che promette spettacolo. I felsinei cercano una vittoria dopo il pareggio con l’Empoli, mentre i lariani devono rialzarsi dopo la sconfitta contro l’Atalanta.Dove Vederein TV eLa partita sarà trasmessa sia su DAZN che su Sky, con diverse opzioni per seguirla in.Data: Sabato 1 febbraio 2025Orario: 20:45TV: DAZN (anche su Sky con il canale DAZN), Sky Sport (Canale 251): DAZN, Sky Go, Now TVPer gli abbonati Sky sarà possibile vedere il match anche attraverso il canale a pagamento DAZN.Probabili Formazioni(4-2-3-1): Lukasz Skorupski; Stefan Posch, Sam Beukema, Jhon Lucumí, Victor Kristiansen; Remo Freuler, Lewis Ferguson; Riccardo Orsolini, Giovanni Fabbian, Jesper Karlsson; Joshua Zirkzee.