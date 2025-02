Anteprima24.it - Strade killer nel Sannio: auto si schianta contro un tir, 30enne morto

Tempo di lettura: < 1 minutoUn tragico incidente stradale si è verificato lungo la statale Appia, nel territorio di Airola, in provincia di Benevento, coinvolgendo un'mobile e un tir. Nell'impatto, il conducente dell', un, ha perso la vita. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti immediatamente i Carabinieri e un'ambulanza del 118. Lerità stanno conducendo indagini per determinare le cause esatte dello s.Al momento, non sono disponibili ulteriori dettagli sull'identità della vittima né sulle circostanze specifiche che hanno portato all'incidente. Le forze dell'ordine stanno raccogliendo testimonianze e analizzando eventuali evidenze per ricostruire la dinamica dell'accaduto.