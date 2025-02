Lanazione.it - Strade ancora chiuse. Negozi in difficoltà: "Ora servono i ristori"

Leggi su Lanazione.it

PISTOIALa Provincia, tramite la consigliera Lisa Amidei, si è attivata con la Regione per poter riconoscere alle attività commerciali colpite, in maniera negativa, dalla chiusura dei ponti sulleprovinciali di questi mesi – nello specifico Pontenuovo sulla Sp5 Montalese e Ponte all’Abate a Pescia – deisignificativi. E, sulla stessa lunghezza d’onda, arriva anche la consigliera regionale Pd, Federica Fratoni, che si spinge oltre verso la prossima legge di variazione di bilancio della Regione per inserire una misura ad hoc. "Bene ha fatto la vicepresidente della Provincia Lisa Amidei a interpellare tempestivamente il presidente della Regione, Eugenio Giani, sulla problematica degli impatti negativi che le attività commerciali di Ponte all’Abate a Pescia, come di Pontenuovo e Santomato a Pistoia, stanno subendo a fronte della prolungata chiusura dei due ponti – afferma Fratoni – sappiamo che questi cantieri sono stati allestiti per realizzare opere strutturali di messa in sicurezza della viabilità provinciale e non ulteriormente rinviabili.