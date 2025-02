Ilgiorno.it - Stazione di ricarica. Sedici nuove colonnine per i veicoli elettrici

Nell’area commerciale di Milanofiori Nord è stata inaugurata ad Assago la più grandediperrealizzata in Europa. Si tratta di unadiultravelocissima, composta da 16da 400 kW ciascuna, per un totale di 32 stalli. La nuova infrastruttura, realizzata da Electrip e Brioschi Immobiliare, si trova nel Business Park di Milanofiori Nord, con accesso diretto al nodo autostradale milanese. Lapuò contare su una potenza disponibile di 6 MW, tutta al 100% green. Il costo della? Competitivo: soli 0,50 euro a kWh per gli abbonati e 0,60 per i clienti occasionali. Durante l’inaugurazione sarà illustrata la tecnologia diultraveloce da 400 kW. L’hub permette già da ora di accedere ai 32 punti diHPC. Si trova in un parcheggio di interscambio per prendere la linea due della metropolitana, la "verde", che arriva fino all’estremo nord di Milano tagliando il centro e passando per Cadorna, Garibaldi e Centrale).