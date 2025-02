Napolitoday.it - Stazione centrale, il cane punta gli slip di un ragazzo marocchino: la scoperta

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti un 24enne di origini marocchine.In particolare, personale del Compartimento Polizia Ferroviaria per la Campania -Settore Operativo di Napoli-, unitamente ad un’unità.