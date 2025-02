Firenzetoday.it - Statuto “fuorilegge”: giovani viaggiano in tram seduti fuori dal vagone

Leggi su Firenzetoday.it

Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodaysenza regole. Dopo l’episodio di giovedì, in cui deisi sono messi a lanciare dei sassi dal cavalcavia contro le auto in transito, ancora gesti al limite da parte di. Nel video vengono filmati duessimi.