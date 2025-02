Thesocialpost.it - Stati Uniti, precipita aereo medico con sei persone a bordo: anche mamma e figlia

Dopo la tragedia di Washington, un nuovo disastroscuote gli. Un piccolocon sei, tra cui una bambina di 12 anni, èto trenta secondi dopo il decollo a nordest di Philadelphia. La bambina, una paziente pediatrica, aveva appena ricevuto cure per una grave malattia grazieal supporto di un ente benefico. Il volo era diretto in Messico, con una prima tappa prevista in Missouri. Tutte le vittime aerano di nazionalità messicana.L’si schianta vicino a un centro commercialeIl velivolo, un Learjet 55, si era alzato fino a un’altitudine di 500 metri prima dire a circa cinque chilometri dall’aeroporto, schiantandosi in una zona residenziale nei pressi del Roosevelt Mall, un centro commerciale molto frequentato.