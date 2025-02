Cityrumors.it - Stati Uniti, è arrivata la prima condanna a morte del 2025: la ricostruzione

Leggi su Cityrumors.it

Negliladel nuovo anno, negli scorsi giorni l’esecuzione di un uomo accusato di omicidioNon si è fatta attendere troppo tempo questa notizia, per quanto la speranza di molti è che presto venga abolita anche questa legge, così da poter dare un po’ di umanità anche a chi deve garantire giustizia. Nelle scorse ore, infatti, negliè stata eseguita ladel, èladel: la(Ansa Foto) – Cityrumors.itCi troviamo in South Carolina, dove un uomo è stato ucciso con una iniezione letale effettuata dalle autorità locali, con l’accusa di aver tolto la vita a una sua compagna di liceo. Si chiamava Marion Bowman Jr, aveva 44 anni, ed è stato giustiziato in una prigione della Columbia.