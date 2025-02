Stati Generali della Meccatronica Bergamo detta la via | Non c’è Intelligenza Artificiale senza una buona gestione dei dati

Leggi su Bergamonews.it

. Non c’èunaconsapevole e strategica del dato: è un messaggio forte e chiaro quello lanciato nel corsoterza edizione degli, appuntamento di rilevanza nazionale promosso da A&T in collaborazione con Confindustria, il consorzio per laIntellimech, il Cluster Fabbrica Intelligente e l’Innovation District Kilometro Rosso.Un indirizzo strategico che impone un netto cambio culturale che preveda la formazione di competenze specifiche e l’impegno a sviluppare ecosistemi di innovazione che favoriscano la messa a fattor comune delle conoscenze.Il contestoIISTAT di settore più recenti (2022) evidenziano a livello nazionale la predi quasi 82.000 imprese di cui il 46% società di capitale, con 1,2 milioni di addetti e un fatturato di circa 366 miliardi di euro (+9,5% rispetto al 2021), di cui circa il 60% generato dall’export, cresciuto del 24% nel periodo 2019-2023.