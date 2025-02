Inter-news.it - Stankovic infortunato in Udinese-Venezia: le condizioni del giovane Inter!

Tegola per il, che già nel primo tempo perde Filipper infortunio. Ecco ledelportiere di proprietà dell’.TEGOLA – Cattive notizia per ile per Filip. Ilportiere dell’, in prestito al club lagunare, si ferma nel corso della partita in casa dell’. Al 17? il figlio d’arte serbo è costretto ad abbandonare il terreno di gioco del Bluenergy Stadium per via un brutto infortunio. Tutto nasce da un rinvio lungo, a causa del qualesi fa male da solo. Il giocatore delresta a terra dolorante e viene immediatamente soccorso dallo staff medico del club., ecco cos’è accaduto duranteLA SITUAZIONE – Dopo il lungo soccorso da parte dei sanitari, il portiere viene accompagnato fuori tra le loro braccia e con una fasciatura al ginocchio.