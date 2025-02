Lanazione.it - Stadio Empoli, le risposte del sindaco Mantellassi al comitato “Stadio sì ma non così”

Leggi su Lanazione.it

, 1 febbraio 2025 - Il maxi-progetto per il nuovodiè al centro del dibattito in città. L’attesa per la convocazione della Conferenza dei servizi preliminare è stata accompagnata da un nuovo documento avanzato dalsì ma nonche ha posto un elenco di dieci domande da sottoporre all’amministrazione comunale, protagonista di un lungo processo partecipativo sul territorio. IlAlessioha risposto punto per punto ai quesiti, specificando che le domande non sono state inoltrate al Comune e che comunque molti dei punti sono già stati chiariti nella sezione web creata ad hoc. Riportiamo qui la versione integrale delle. Qual è l’interesse pubblico che sta alla base della proposta di ristrutturazione presentata dall’Fc? “L'interesse pubblico sarà stabilito al termine della Conferenza dei Servizi preliminare, come stabilito dalla legge Stadi che stiamo seguendo con precisione.