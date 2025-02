Stabilimenti distrutti dalle mareggiate Confesercenti | Ostia chiede aiuto

Leggi su Ilfaroonline.it

, 1 febbraio 2025 – L’Associazionedi Roma eha lanciato l’allarme: “A rischio tutta la stagione estiva, la fruibilità dei lidi, la balneazione, con tutti i detriti degliabbandonati, chiusi o decaduti che sono in mare e tutto il commercio ed i servizi diche beneficiano dei romani e dell’indotto turistico, con gravissime ripercussioni sul tasso di occupazione che continuerà a scendere sul Municipio X costringendo i nostri giovani e non solo, a cercare lavoro altrove. In questi giorni si è accanito anche il meteo che con fortiha cancellato pezzi di spiagge e distrutto alcunibalneari. A rischio anche la Fontana dello Zodiaco, ristrutturata da pochi anni e fiore all’occhiello della passeggiata e tanto cara al Sindaco Gualtieri.