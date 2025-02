Sta per lasciare Grande Fratello | panico tra i fan di Shaila in preda alle lacrime Poi la rivelazione choc

Leggi su Caffeinamagazine.it

“Io sono stanca”. Vacilla uno dei protagonisti di punta dell’ultima edizione del. Stiamo parlando diGatta. La brina, ex velina di Striscia la notizia, è una delle figure più seguite del reality, grazie anche alla sua intensa storia d’amore con Lorenzo Spolverato, che ha appassionato moltissimi fan del programma. All’apparenza forte e determinata, nella notteha avuto un crollo emotivo ed è scoppiata in un pianto irrefrenabile. A consolarla è stata l’amica Chiara Cainelli. Nonostante quest’ultima sia entrata da poco nel gioco, è diventata rapidamente una delle persone di cuisi fida di più.Mai prima d’ora la brina si era mostrata così vulnerabile. Tra i suoi sostenitori in queste ore sta crescendo il timore che lei possa abbandonare il programma.