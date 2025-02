Oasport.it - Sport in tv oggi (sabato 1° febbraio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Leggi su Oasport.it

1°ci aspetta una giornata ricca di. Le discipline invernali proporrannosprint in tecnica classica a Cogne per lo sci di fondo, skicross a Veysonnaz, Europei di pattinaggio artistico con danza e uomini, snowboardcross a Beidahu e la prova della discesa maschile a Garmisch, speed skating a Milwaukee.Riflettori puntati sul Sei Nazioni di rugby, con l’Italia che affronterà la Scozia, mentre ai Mondiali di ciclocross priva la gara elite femminile. Proseguono i tornei di tennis e di golf della settimana, poisempre il piatto con i campionati nazionali di volley, basket, pallanuoto, pallamano, rugby e il calcio tra Serie A, Serie B, Serie C e tornei esteri.Di seguito il calendario, ildettagliato, tutti glidegliivi in1°, il relativo palinsesto tv e