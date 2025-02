Sport.quotidiano.net - Spogliatoi Gennari: "Una vittoria strepitosa"

Con mister Stellone squalificato, il primo a salire in sala stampa è il secondo allenatore della Vische taglia corto: "C’è poco da dire, abbiamo dominato meritando ampiamente la, grazie alla prestazione straordinaria di tutti i ragazzi. E quando dico tutti non escludo proprio nessuno, soprattutto sottolineo la prestazione di chi è stato chiamato in campo dopo un periodo di attesa". Scontato il riferimento a Ceccacci, autore di una prestazione sontuosa in difesa, sia in fase di contenimento che propositiva: "Lui come altri si è fatto trovare pronto dimostrando una grande applicazione. Ma ripeto, parlare di singoli oggi sarebbe davvero riduttivo perché la prestazione maiuscola è stata corale e in ogni reparto del campo".entra poi nei dettagli: "Siamo sempre arrivati prima degli avversari sulla palla, l’abbiamo fatta girare benissimo, abbiamo coperto ogni zona del campo con grande intensità".