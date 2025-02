Lanazione.it - Spezia in vendita, tifosi fiduciosi: “Diamo fiducia alla nuova società”

La, 1 febbraio 2025 – C’è molta fibrillazione fra la tifoseria aquilotta, per il passaggio di proprietà dellafamiglia Platek a FC32: “Speriamo che laproprietà porti capitali importanti per poter riportare loin A”. Emblematico il messaggio lanciato dall’ex presidente dello ‘siamo noi’ Alberto Pandullo: “Credo che nella nostra storia, nei momenti critici, abbiamo sempre avuto la forza di rialzarci, trovando imprenditori in grado di sostenere lo. Quando Volpi decise di lasciare il club paradossalmente siamo andati in Serie A e, a seguire, sono arrivati i Platek che avevano comunque un progetto e una solidità: ora che hanno deciso di passare la mano, laè stata rilevata da questi australiani che, da quanto si apprende, rappresentano un gruppo solido.