Formiche.net - Spese militari e sinergia con la Nato. Cavo Dragone parla ai leader Ue

“Ogni nazione delladovrà raggiungere rapidamente livelli di spesa per la difesa superiori al 2% del Pil perché abbiamo stabilito che non basta più. Con tempi e modi che ciascuna nazione stabilirà in base alla propria situazione, perché rimangono nazioni sovrane”. Lo ha detto all’Ansa l’ammiraglio Giuseppe, presidente del Comitato militare della. “È inutile fare grandi proclami”, ha aggiunto, “senza fare i conti con le capitali”. “Oltre chere di numeri in crescita, che sia il 3% o il 5%”, ha evidenziato, “serve poi un esame di coscienza, reale e onesto, che si deve spendere meglio e insieme”.LaUe-“L’industria della difesa europea non ha ancora cambiato la mentalità nel modo corretto, non hanno percepito la gravità della situazione: devono investire, perché non siamo in guerra ma non siamo nemmeno in pace”, ha dichiarato