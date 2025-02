Oasport.it - Speed skating, Ghiotto vince anche…in Coppa del Mondo juniores! La gioia del fratello Manuel

Andata in archivio la prima giornata della tappa didela Collalbo, terzo e ultimo round del massimo circuito internazionale a livello giovanile per quanto concerne lo. Sull’anello di ghiaccio nostrano, sono arrivati riscontri lusinghieri per il Bel Paese. Nel day-1 sono andate in scena le gare sulle seguenti distanze: 1.000 metri, i 3.000 metri e le team sprint.Tra le fila azzurre,minore di Davide, si è messo in particolare evidenza,ndo i 3000 metri della categoria Neo-Senior. Il veneto ha siglato il crono di 3:52.05 e preceduto l’austriaco Alexander Farthofer (+1.52) e il tedesco Gabriel Gross (+4.32). Sesto posto perDe Carli a 8.35. Con questo risultato,ha potuto svettare nella classifica di specialità, che tiene conto dei piazzamenti nelle altre tappe.