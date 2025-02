Oasport.it - Speed skating, Francesca Lollobrigida vince in Coppa del Mondo a Milwaukee nei 3000!

L’Italia dellocontinua a mietere successi nelladel2024-2025: al Pettit National Ice Center di, negli USA, la gara d’apertura si tinge d’azzurro:si impone neimetri femminili firmando il record della pista.L’azzurrain 3:54.73, polverizzando dopo oltre 10 anni il record della pista (primato precedente di Heather Bergsma in 4:05.83 del 9 gennaio 2015) e fermandosi ad appena tre decimi dal record italiano da lei stessa detenuto in 3:54.43: persi tratta della quinta affermazione della carriera nel circuito maggiore.La piazza d’onore va alla norvegese Ragne Wiklund, seconda col primato personale in 3:54.86, a 0.13: nel duello a distanza l’azzurra supera l’avversaria nell’ultimo giro, dato che a 400 metri dall’arrivo Wiklund era in vantaggio di 0.