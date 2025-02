Oasport.it - Speed skating, Davide Ghiotto secondo sui 5000 a Milwaukee: difeso il primato in Coppa del Mondo

Seconda gara epodio per l’Italia nella quarta tappa delladel2024-2025 di: a(USA), sul ghiaccio del Pettit National Ice Center,si classificaneimetri maschili ma si conferma in vetta alla classifica delle lunghe distanze. Ottavo Michele Malfatti.La prova viene vinta dal norvegese Sander Eitrem, che ritoccapersonale (precedente 6:06.20) e record della pista (precedente del norvegese Peder Kongshaug in 6:08.82, fatto segnare in Division B) e vince in 6:04.74, superandonel duello a distanza dopo 3800 metri, con l’azzurroin 6:06.83, nuovo season best, a 2.09.Terzo gradino del podio per il neerlandese Beau Snellink, col personale in 6:07.66, a 2.92. Ottava posizione per Michele Malfatti in 6:11.