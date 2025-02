Zonawrestling.net - Speed 01.02.2025 sottoutilizzo

Finalmente il titolomaschile viene difeso, a disputare la contesa sarà un luchador pieno di potenziale scaricato nelle retrovie e uno dei migliori wrestler al mondo sul quadrato, anch’egli poco fortunato quando si parla di gerarchie nei show televisiviChampionship Match: Dragon Lee(c) vs Chad Gable Tempo-4:23I 2 col poco tempo a disposizione fanno quello che possono, sono rimasto parecchio stupito dalla Swanton di Dragon Lee fuori dal ring, se a prima visione poteva sembrare una mossa deleteria per chi la usa, rivedendo la sequenza ho notato come il messicano abbia ridotto al minimo l’imbatto. Spettacolare anche un Belly-No-Belly Suplex di Gable che scaraventa Lee contro i Turnbuckle. Alla fine tutto si conclude con la Operation DragonVincitore e ancora campione: Dragon LeeSettimana prossima inizierà un altro mini torneo per decretare stavolta la sfidante di Candice.