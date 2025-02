Sport.quotidiano.net - Special Olympics Nella corsa con racchette da neve. Il sogno di Batignani si tinge d’azzurro

Ci sarà anche una massese tra gli oltre 1500 atleti, in rappresentanza di oltre cento delegazioni, che dall’8 al 15 marzo prenderanno parte agli “World Winter Games“. "Siamo felici di comunicarvi la convocazione dell’atleta Cecilia, appartenente al team asd Afaph, in qualità di titolaredisciplina delleda, per i prossimi Giochi mondiali invernalidi Torino 2025". Sono le parole con cui l’associazione benemerita riconosciuta dal Comitato olimpico nazionale italiano e dal Comitato italiano paralimpico, si è rivolta alla quarantenne massese, dipendente comunale, convocata in Piemonte per rappresentare l’Italia. Non è la prima volta chepartecipa a eventi di questa portata, promossi dal movimento fondato da Eunice Kennedy Shriver, a sostegno delle persone con disabilità intellettive.