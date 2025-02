Sport.quotidiano.net - Spal-Milan Futuro, si salvi chi può. Panchine a rischio e tanta paura

Quella trasi profila una partita ad alta tensione tra due squadre che si ritrovano in piena zona playout nel bel mezzo di una stagione che entrambe si aspettavano completamente diversa. Le due società stanno lavorando in maniera efficace sul mercato per provare a cambiare il corso del campionato, senza escludere la possibilità di cambiare allenatore. Già, perché dallo scorso weekend ledi Dossena e Bonera traballano come non mai, ed è inutile sottolineare che un passo falso nello scontro diretto dello stadio Mazza potrebbe risultare fatale. Il tecnico dellane è consapevole, ma ha già superato indenne altri momenti molto delicati ed è convinto di riuscire a conservare l’incarico anche stavolta. Se la giocherà col classico 4-3-3, ma con almeno una novità significativa in ogni reparto.