Iltempo.it - Sospetti sul boom di banconote dopo l'invasione da Napoli. Via all'indagine

Troppeda 20 euro in circolazione durante l'di turisti napoletani sulle piste di sci a Roccaraso: indagini su possibile giro di riciclaggio. È questa l'ipotesi sulla quale stanno lavorando finanzieri e carabinieri, in correlazione in particolare con le gite organizzate o promosse da influencer tramite i profili social su Tiktok e Instagram. L'attenzione degli investigatori è concentrata in particolare sul massiccio utilizzo dida 20 euro durante le 24 ore in cui Roccaraso si è trovata ad accogliere con difficoltà circa 10mila turisti dicon oltre un centinaio di autobus. Da settimane, sui social venivano promosse offerte - tra i 20 e i 30 euro a persona - per trascorrere una giornata nella località sciistica abruzzese, dove migliaia di napoletani hanno la seconda casa.