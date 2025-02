Secoloditalia.it - Sos lingua italiana, la delibera di un sindaco tuona: “Niente inglese nei documenti”. E la Crusca approva

Sos, sotto attacco di inglesismi e stilemi e formule mutate dal sincretismo informatico: in principio fu il vicepresidente della Camera e deputato di FdI, Fabio Rampelli, a lanciare l’allarme e la soluzione per porre rimedio alla ineluttabile crisi d’oblio e sostituzione linguistica, con una legge a tutela del nostro blasonato idioma che oggi, numeri alla mano, risulta sempre più messo a rischio da un uso eccessivo di «foresterismi». Ebbene, oggi il presidio si estende anche fino ai confini di un’amministrazione comunale toscana la cui iniziativa ha riscosso il plauso istituzionale – e culturale –poco di meno che dell’Accademia della. Ma procediamo con ordine.Sos: «nei». In principio fu Rampelli, poi oggi..Il fine ultimo è sempre quello già riconosciuto e instradato dall’iniziativa legislativa targata Rampelli: ossia lo scopo di custodire e valorizzare la nostramadre, garantendone l’utilizzo nella fruizione di beni e di servizi, nell’informazione e nella comunicazione, nelle attività scolastiche e universitarie, nonché nei rapporti di lavoro e nelle strutture organizzative degli enti pubblici e privati.