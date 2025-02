Ilveggente.it - Sorteggio tabellone Rotterdam: gli avversari degli azzurri

Abn Amro Open al via: gliin gara e i rivali del primo turno.Dopo una settimana a digiuno di emozioni è tempo, per i tennissofili dal cuore azzurro, di tornare a fare il tifo per i propri beniamini. L’Atp 500 dientrerà nel vivo tra qualche ora e sono ben tre gliche si batteranno per conquistare il trono lasciato vacante dal campione che si impose, lo scorso anno, all’ABN Amro.: gli(AnsaFoto) – Ilveggente.itJannik Sinner ha deciso di non partecipare, infatti, al torneo che vinse lo scorso anno subito dopo l’exploit agli Australian Open. Fu un’impresa, come certamente si ricorderà, epica, nella misura in cui sono pochissimi i tennisti che si sono assicurati la vittoria in una competizione subito dopo essersi imposti in uno Slam.