Sorteggio ATP Rotterdam | Berrettini e Sonego non fortunati Alcaraz testa di serie n 1

Il torneo ATP 500 disi giocherà dal 3 al 9 febbraio sul cemento indoor della località olandese, dove tanti big del circuito internazionale torneranno in scena dopo gli Australian Open. Carlossarà infatti ladinumero 1 del tabellone ed esordirà contro il padrone di casa Botic van de Zandschulp: debutto da prendere con le pinze per il numero 3 del mondo, reduce dalla sconfitta subita contro Novak Djokovic ai quarti del primo Slam della stagione.Lo spagnolo dovrebbe incrociare al secondo turno il canadese Felix Auger-Aliassime, che partirà con i favori del pronostico contro un qualificato. In quello spicchio di tabellone c’è anche Lorenzo, sssimo nell’accoppiamento dopo aver raggiunto i quarti di finale agli Australian Open: se la dovrà vedere con il formidabile danese Holger Rune, numero 14 del ranking ATP attualmente impegnato in Coppa Davis.