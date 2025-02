Lapresse.it - Somalia, Trump ha ordinato attacchi aerei di precisione contro leader Isis

Leggi su Lapresse.it

Il presidente degli Stati Uniti Donaldhamilitari di” un“dell’e altri terroristi da lui reclutati e guidati in“. Lo ha affermato il tycoon sul social Truth. “Questi assassini, che abbiamo trovato nascosti in grotte, minacciavano gli Stati Uniti e i nostri alleati. Glihanno distrutto le grotte in cui vivevano e ucciso molti terroristi senza danneggiare in alcun modo i civili“, ha sostenuto il tycoon, accusando poi il predecessore Joe Biden di “non aver agito abbastanza rapidamente per portare a termine il lavoro”. “Io l’ho fatto! Il messaggio all’e a tutti gli altri che vogliono attaccare gli americani è: vi troveremo e vi uccideremo!”, ha scritto. Il segretario alla Difesa Pete Hegseth ha dichiarato che glidel Comando Africa degli Stati Uniti sono stati diretti dae coordinati con il governo somalo.