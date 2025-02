Udinetoday.it - Sofia Goggia e le azzurre dello sci a Tarvisio: "Qui stiamo benissimo"

Leggi su Udinetoday.it

Tornano in Friuli Venezia Giulia le sciatrici della squadra azzurra.e la squadra nazionale femminile di sci alpino sono in questi giorni a: si stanno preparando con l’obiettivo di affrontare i prossimi Mondiali in Austria. "Nonostante il maltempo abbia impedito.