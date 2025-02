Oasport.it - Snowboardcross, Eliot Grondin si impone a Beidahu. Lorenzo Sommariva chiude quinto

Leggi su Oasport.it

ha chiuso in quinta posizione la tappa di Coppa del Mondo di(Cina). Una buona prova del nativo di Genova, che purtroppo ha sbagliato proprio in semifinale, quando poteva ottenere un posto in finale e sul podio. A vincere è stato il canadese.Agli ottavi di finale comincia subito bene, che con una prova convincente si qualifica per i quarti di finale. Il classe 1993 ligure è partito molto bene, è rimasto sempre davanti nella sua batteria e ha preceduto il francese Julien Thomas. Fuori invece Omar Visintin che è arrivato terzo nella sua heat a causa di un avvio non eccelso: l’altoatesino ha chiuso dietro al canadesee allo statunitense Nathan Pare.Ai quarti di finalesi è ripetuto, con un’altra grande prestazione per guadagnarsi la semifinale: prima posizione davanti all’austriaco Alessandro Haemmerle, gestendo la sua batteria e rimanendo sempre davanti, approdando al turno successivo quasi in scioltezza e mandando un forte messaggio a tutti gli avversari.