Smartphone ai bambini? I genitori concordano | Mai prima dei 14 anni Ma poi a 11 lo regalano ai figli

MILANO – Centotré “Patti digitali” sono già stati firmati e sono attivi. Sono stati coinvolti seimila, in 14 regioni. “E con i 40 patti digitali in fase di avvio prevediamo di arrivare a raggiungere 10milaentro il 2025. Le richieste sono continue: il tema è sentitissimo”. Lo si mette a fuoco, numeri alla mano, all’Università di Milano-Bicocca, dove si trovano le famiglie e i promotori della rete nata dal basso per gestire in modo collettivo l’età di arrivo del primo cellulare e porre dei “paletti” all’uso dello, con un accesso graduale, evitandone abusi. Inlinea ci sono i ricercatori dell’università e, in particolare, del centro “Benessere digitale“, le associazioni Mec - Media Educazione Comunità, Aiart Milano - Associazione Cittadini Mediali e Sloworking, che fanno il punto sul “villaggio“ nato nell’ottobre 2022 e che è cresciuto: ai primi “Patti digitali“ pilota - sottoscritti a Milano e in Friuli - se ne sono aggiunti più di 100.