SmackDown 31 01 2025 Le ultime miglia prima della Rumble

Benvenuti all’analisi dello show bluWWE che si è tenuto dal Gainbridge Fieldhouse di Indianapolis, Indiana. Una serata cruciale in vistaRoyalcon grandi confronti previsti e il debutto nel roster blu di Damian Priest.Lo show si apre mostrando gli arrivi nell’arena di diverse superstar: Bianca Belair e Naomi, Liv Morgan e Raquel Rodriguez, Chelsea Green e Piper Niven, Michin con B-Fab e Damian Priest da solo. Michael Cole introduce Pat McAfee da un podio speciale sul main floor. McAfee riceve un’ovazione enorme e tiene un appassionato promo dedicato alla città di Indianapolis, ricordando come abbia lavorato duramente per portare la Royalin città e sottolineando come Indianapolis ospiti annualmente i più grandi eventi sportivi, dai National Championships alle Olympic Trials.