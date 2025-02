Oasport.it - Slittino, Oberstolz/Kofler conquistano l’argento ai Mondiali juniores di St. Moritz!

Leggi su Oasport.it

Medaglia d’argento per Alexandrae Katharina Sofienel doppio femminile aidi St., in Svizzera: le due azzurre sono state straordinarie e hanno completato la prova alle spalle delle tedesche Elisa Marie Storch / Pauline Patz che con il tempo di 1’52?410 si sono imposte con un margine di 0?476 sulle due azzurre.hanno fatto segnare il secondo tempo in entrambe le manche e hanno superato le altre due tedesche Sarah Pflaume/Lina Peterseim che sono arrivate in terza posizione.In precedenza, sesto posto per la stessa Alexandranel singolo femminile che aveva aperto il programma della rassegna giovanile mondiale: il primo titolo è andato alla lettone Margita Sirsnina che grazie al miglior tempo nella seconda run ha saputo risalire dalla quarta piazza occupata a metà gara per imporsi con il tempo di 1’51?159.