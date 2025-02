Bergamonews.it - Sister Act, Andrea Vitali, il Piccolo Coro dell’Antoniano e biligòcc: il week-end in provincia

Sono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana in Bergamasca. Fra gli appuntamenti spiccano il musical “Act” a Lovere, teatro dialettale a Chignolo d’Isola, Mapello e Nembro, la sagra deia Casale di Albino, l’incontro con l’autorea Martinengo e Raul Montanari a Nembro.Da annotare, inoltre, spettacoli per famiglie, ila Nembro, la fiera dell’elettronica e del disco vinile a Treviglio, “Pora senza frontiere” a Castione, la festa di San Biagio a Caprino Bergamasco e altro ancora.Ecco la panoramica degli eventi promossi insabato 1 e domenica 2 febbraio.ALBINO– A Casale di Albino torna la sagra dei biligocc– Vera Bonaita presenta “Tesori a 4 zampe 2: racconti” ad AlbinoALZANO LOMBARDO– Pandemonium Teatro: gli spettacoli del-endARDESIO– Ad Ardesio storie di pastori, storie di emigrantiCAMERATA CORNELLO– Visita alla scoperta del Borgo di Cornello dei TassoCANONICA D’ADDA– Teatro a Merenda, a Canonica in scena “Piccola storia nel bosco”CAPRINO BERGAMASCO– Caprino festeggia il suo patrono San BiagioCARAVAGGIO– Marco Carobbio presenta “Il prodigio della grazia” a CaravaggioCASTIONE DELLA PRESOLANA– A Castione nuova edizione di “Pora senza frontiere”CERETE– “La Shoah, una storia umana”: mostra e incontro a CereteCHIGNOLO D’ISOLA– Commedia dialettale a Chignolo d’IsolaFINO DEL MONTE– A Fino del Monte la mostra “Arte donna”FORESTO SPARSO– A Foresto la lettura teatrale “La bambina con la valigia”LOVERE– A Lovere in scena “Act – Il Musical”MAPELLO– Commedia dialettale a MapelloMARTINENGO–presenta il suo nuovo libro a MartinengoNEMBRO– Raul Montanari presenta il suo nuovo libro a Nembro– A Nembro in scena “Vinsanto”– “Settimana degli scacchi”, a Nembro ricco programma di iniziative– Ilin concerto a NembroPONTE SAN PIETRO– Teatro a Merenda, a Ponte San Pietro in scena “Storie per sognare”RANICA– Al Druso concerto di Vince Pastano and The NoisebreakersSCHILPARIO– A Schilpario i mondiali junior e under 23 di sci di fondoTREVIGLIO– A Treviglio fiera dell’elettronica e del disco vinile