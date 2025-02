Tarantinitime.it - Sistema di gestione e riuso delle acque piovane e area giochi, questa mattina il taglio del nastro

Tarantini Time QuotidianoIl Sindaco Gianfranco Palmisano, l’Assessore ai Lavori Pubblici e Vicesindaco Nunzia Convertini, gli Assessori e i Consiglieri di maggioranza hanno inauguratoildi raccolta, trattamento e riutilizzodella zona di viale Stazione e la nuovarealizzata nell’sovrastante. La prima opera è già in funzione mentre l’con le attrezzature ludiche è stata messa a disposizione dei cittadini.Si tratta di un intervento finanziato con fondi POR Puglia 2020-2014 Asse VI-Azione 6.4-Sub Azione 6.4 d -per un importo complessivo di aggiudicazione dei lavori e della progettazione (al netto del ribasso d’asta) di 900.581,00 euro di cui 24.520,98 euro per oneri della sicurezza- che ha consentito di completare gli schemi idrici di fognatura pluviale nel centro abitato compreso fra viale dei Lecci e viale Stazione.